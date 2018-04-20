Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz." dedi.

Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreninde, bağımlılıkla mücadelenin sadece devletin ve Yeşilay gibi kurumların vazifesi olmadığını, akademiden medyaya, öğretmenlerden aileye, mahalleye kadar herkesin tam bir seferberlik ruhu içinde bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

"Şayet devletin yaptığını medya yıkarsa hiçbir yere varamayız. Sporcu, sanatçı örnek olurken siyasetçi yanlışa düşerse yine hedefe ulaşamayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlara değinerek şöyle devam etti:

"İşte dün akşam ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşadığımız hadise. Hep Fairplay, Fairplay diye konuşuyoruz ve bakıyorsunuz, korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, taşlar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ne oluyor? İçeride herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel seyrettiğimiz bir maç var, ne oluyor sana? Başına geldi, vücuduna geliyor. Daha sonra ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey. Burada bir su kaçığı var. Bizim bunu bir defa kontrol altına almamız lazım. Birçok tedbirler alıyoruz ama bunun da alınması lazım."

Tüm paydaşların bir bütün olarak ahenkle çalışması ve bağımlılıkla mücadeleyi işbirliği içinde yürütmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Unutmayalım ki sosyal dayanıklılık, sosyal sağlamlık ne kadar güçlü olursa kişinin zararlı alışkanlıkların ağına düşmesi de o kadar zor olur. Özellikle toplumsal hayatımızın kalbi olan aileye bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Aman anneler babalar, ne olur yavrularınıza sahip çıkın. Oğlum benim sigara içiyor mu, alkol alıyor mu, lütfen bunlara dikkate edelim. Sonra 'yandım Allah' dersiniz, iş işten geçer." ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir"

Teknoloji bağımlılığına da dikkati çeken Erdoğan, "Bu bağımlılık öyle aldı başını gidiyor ki 2 yaşında, 2,5 yaşında, 3 yaşında çocuk, elinde telefon bakıyorsunuz... Ben onlar kadar oynayamıyorum, onlar oynuyor, nasıl bağımlılık aldı başını gidiyor. Ne hallere geldik, görüyorsunuz. Artık teknolojinin adeta esareti altına giriyoruz." dedi.

Yeşilay'ın, çok önemli bir konuya el attığını ifade eden Erdoğan, şöyle etti:

"Bir arkadaş veya bir aile ferdi bulamayan gençlerimiz, genellikle uyuşturucuya ve teknolojiye bağımlı hale geliyor. Yalnızlaşan gençler çareyi sanal ortamlardaki sahte karakterlerde arıyor. Burası çok önemli... Hemen yanı başında derdini paylaşacak anne, baba, kardeş, arkadaş bulamayan çocuklar internet zorbalarının tuzağına düşebiliyor. Bunu da böylece görmemiz lazım. Manevi olarak yeterli eğitimi almamış, ruhundaki açlığı giderememiş evlatlarımız maalesef FETO gibi, DEAŞ, PKK gibi ihanet çetelerinin ağına takılabiliyor. Bizim bunların hiçbirine rıza gösterebilmemiz, göz yumabilmemiz, sessiz ve tepkisiz kalabilmemiz mümkün değildir. Bunun için milletimizi tüm zararlı alışkanlıklara karşı seferberlik ruhuyla mücadeleye davet ediyorum. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir. Ülkesine bağlı, milletini seven, geleceğini düşünen herkes, ideolojik ve siyasi farklılıklarını bir yana koyarak bu mücadeleye destek vermelidir. Devlet, sivil toplum, akademi, medya ve sanat dünyası olarak hepimizin Yeşilayımıza sahip çıkması gerekiyor."

Erdoğan, Yeşilay'ın, ülke genelindeki 114 şubesiyle, bağımlılıkla mücadele alanında en yetkin, en birikimli, en köklü kuruluşu olduğunu, kurumun "Okulda Bağımlılığa Müdahale Eğitim Programı", "Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı", "Yeşilay Danışmanlık Merkezi" gibi projelerle de kurumun etkinliğini artırdığını vurguladı.

Hükümetin 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planında da Yeşilay'a çok önemli görevler düştüğünü kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Cemiyeti'nin çok daha başarılı işlere imza atacağına inandığını vurguladı.

Yeşilay tarafından hayata geçirilmekte olan projelerin her birini önemsediğini ve son derece kıymetli bulduğunu kaydeden Erdoğan, ilgili tüm kurum ve kuruluşların da bu kritik çalışmalara gereken desteği vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zümrüdüanka Ödülü'nü alanları tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

(Bitti)