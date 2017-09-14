Yeşilay, Yeni Eğitim Dönemi Öncesi Velileri Uyardı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, velileri, bağımlı yapıcı maddelere karşı, çocuklarını okulun ilk günlerinde yakından takip etmeleri konusunda uyardı.



Prof. Dr. Öztürk, yazılı açıklamasında, okul, sınıf değişimi ve yaşın getirdiği değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğuna dikkati çekti.



Öztürk, "Yapılan araştırmalara göre bir çocuğun bağımlılık yapıcı bir maddeye başlaması için 'sosyalleşme baskısı' ve 'merak' gibi iki önemli nedeni bulunmaktadır, her ikisi de bu değişimlerin yaşandığı dönemlerde en çok tetiklenen durumlardır. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler." ifadelerini kullandı.



Kendine güvenme, 'hayır' diyebilme, problem çözme, stresle baş edebilme, öfke kontrolü ve arkadaş seçimi gibi yaşam becerilerinin savunma sisteminin önemli parçaları olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, aile tarafından verilen ilk ve doğru becerilerle oluşan bu sistemin çocuğun dışarıdaki tehlikelere karşı savunmasız olmasını ve zararlı alışkanlıklara kaymasını büyük oranda engelleyeceğini belirtti.



Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ve uzman bir kadroya sahip Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitim programının dünyanın en geniş kapsamlı bağımlılık koruyucu ve önleyici eğitim programı olduğunu belirten Öztürk, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre eğitimler verdiklerini kaydetti.



Bu kapsamda Türkiye genelinde 28 bin rehber öğretmene birebir eğitim verildiğini vurgulayan Öztürk, 2015-2016 eğitim öğretim yılında rehber öğretmenlerin 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaştığını ve bu programla yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.





Yeşilay olarak okullarda bağımlılıkları oluşmadan önlemek amacıyla rehber öğretmenlerin eğitilmesine yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programını oluşturduklarını ve İstanbul'da bir pilot uygulama gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, "TBM ile bilinç oluşturma, önleme ve koruma amacıyla uygulamalara devam edilirken, OBM kapsamında da rehber öğretmenlere, öğrencinin madde kullanma durumunun nasıl tespit edileceği, öğrenci ile nasıl konuşulması gerektiği, riskli durumdan ailesinin desteğiyle nasıl kurtulabileceği gibi eğitimler verilecek." değerlendirmesini yaptı.