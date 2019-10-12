Yeşilay ve YEDAK'dan valiye ziyaret
DÜZCE(İHA) –Yeşilay Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve YEDAM görevlileri Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.
DÜZCE(İHA) –Yeşilay Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve YEDAM görevlileri Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.
Yeşilay Düzce Cemiyeti Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber ve Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete YADEM çalışmaları konuşuldu.
Vali Zülkif Dağlı Yeşilay'ın çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi. - DÜZCE