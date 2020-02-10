Yeşilay Şube Başkanı Güneş: "Sigara yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık"

10.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:18

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, sigaranın fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık olduğunu belirtti.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 100 binden fazla insanın sigaradan dolayı kaybedildiğini ifade ederek, sigaranın başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH gibi birçok hastalığa neden olduğunu dile getirdi.

Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararların da ayrı bir acı tablo oluşturduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara, yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programlar hazırlanıyor. 'Bırakabilirsin.org' sigarayı bırakmada yardım etmeyi amaçlıyor. Web sitesindeki bilgiler ile profesyonel destek, sigara içmeyen biri olma yolunda, hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabiliyor."

Kaynak: AA