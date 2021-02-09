Yeşilay Şube Başkanı Güler, sigarayı bırakmak isteyenleri YEDAM'a davet etti

Yeşilay Uşak Şube Başkanı Feyza Güler, sigarayı bırakmak isteyenlerin Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alabileceğini söyledi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan Güler, sigara içenleri, bu alışkanlıklarından vazgeçmeye çağırdı.

Salgın döneminde de "Koronavirüs sigara içeni sever" sloganıyla sigarayla mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Güler, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde akciğerlerimizin sağlığının bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Tedavi sürecinde de ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı, kendileri için bir iyilik yapmaya ve sigarayı bırakmaya davet ediyorum." dedi.

Sigarayı bırakmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu aktaran Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız 444 79 75 ve 115 numaralı hatlardan da her türlü desteği alabilir. Tüm insanlığa zarar veren bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız için her türlü desteği vermeye hazırız. Bugün farklı ve yeni bir gün olsun diyerek tüm vatandaşlarımızı tekrar sigarayı bırakmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık