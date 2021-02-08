Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten "sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı" uyarısı
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Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten "sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı" uyarısı

08.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:34
Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara kullanımın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırarak tedavi şansını düşürdüğünü bildirdi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara kullanımın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırarak tedavi şansını düşürdüğünü bildirdi.

Bilgiç, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigarayı bırakmanın Kovid-19 salgını döneminde daha da önem kazandığını belirtti.

Akciğer sağlığının öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sigara, solunum yolunu tahrip ederek koronavirüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmalarını istiyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan Edirneli vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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