Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Yeşilayın 6. kez düzenlediği "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması bu yıl, "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı" olarak belirlendi.

Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde örgün eğitim gören tüm öğrencilerin kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabileceği yarışmaya, 16 Eylül'e kadar "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, "Gençlerimize yönelik pek çok proje yürütüyoruz. 6'ncı kez düzenlediğimiz Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile gençlerimize ulaşmayı ve onların bakış açısıyla bağımlılıklarla mücadelenin önemini anlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalan, gençlerin gözünden bağımlılığı görmenin çalışmalara ilham verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirinden kıymetli bu eserlerle daha fazla insana ulaşmak, sağlıklı bir toplum hayalimize büyük bir katkı sağlıyor. Gençlerimizi bağımlılıklarla mücadelemizde yol arkadaşımız ve birer Yeşilay gönüllüsü olarak aramızda görmeyi çok isteriz. Yeşilay olarak, uyuşturucu madde bağımlılığını sinemanın evrensel diliyle anlatarak mücadelemizin etki alanını genişletmeyi hedefliyor, başvuracak eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz."

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son 12 ay içinde çekilmiş, 30 saniye ile 5 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor.

Yarışmada, kurmaca ve belgesel türlerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 18 bin, ikinci 13 bin ve üçüncü 8 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibine ise 18 bin lira takdim edilecek. Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden yapılan oylamayla "Halkın Favorisi Özel Ödülü"nü almaya hak kazanan eser sahibi 8 bin lira alacak.