Yeşilay Ödülleri Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile YEŞİLAY tarafından yurt genelinde düzenlenen "SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI GELECEK" yetenek yarışmasının ilk, orta ve lise kategorilerinde ilimizde dereceye giren öğrencilere ödülleri Valimiz Hulusi Şahin'in katıldığı törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile YEŞİLAY tarafından yurt genelinde düzenlenen "SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI GELECEK" yetenek yarışmasının ilk, orta ve lise kategorilerinde ilimizde dereceye giren öğrencilere ödülleri Valimiz Hulusi Şahin'in katıldığı törenle verildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Valimiz, programı düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı ve YEŞİLAY yetkililerine teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bilinçlenmesine yönelik her türlü faaliyet çok önemlidir. Bu programlara katılan çocuklarımız hazırlamış oldukları afiş, resim, karikatür, kompozisyon ve şiirlerle aslında hem kendileri hem de çevrelerini eğitmiş oluyorlar. Önümüzdeki dönemde daha da artacak olan bir tehlikeyle; bağımlılıkla karşı karşıyayız. Bir de çocuklarımız hayal etmediğimiz; internet bağımlılığı, bilgisayar oyunu bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılıklarla karşı karşıyalar. Çocuklarımız telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara yapışmış vaziyetteler. Bu durum onların sağlıklı büyümelerini de önlüyor. Dolayısıyla hem fiziksel hem mental sağlığımızı tehdit eden tüm düşmanlarla mücadele etmemiz lazım. Çocuklarımızı bu tür tehlikelerden korumak için ne yaparsak azdır. Ailelerimizi de bu konuda uyarmamız lazım. Yoksa çocuğumuzu sokağa bırakıp ne olup bittiğinden haberdar olmazsak başımıza çok büyük felaketler gelebilir. Bu nedenle bu konuda yürütülecek her türlü çalışması değerlidir. Programa katılan çocukları teşvik eden velilerimizi tebrik ediyoruz, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah bu çocuklarımız arkadaşlarına örnek olacaklardır "dedi.

Konuşmaların ardından; şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri veren Valimiz Hulusi ŞAHİN, kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre