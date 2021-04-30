Yeşilay "Nesl-i Şahane" projesiyle destek aldı
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Yeşilay "Nesl-i Şahane" projesiyle destek aldı

Yeşilay 'Nesl-i Şahane' projesiyle destek aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeşilay Adıyaman Şubesi, "Nesl-i Şahane" projesiyle T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı'na seçildi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi, "Nesl-i Şahane" projesiyle T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı'na seçildi.

Adıyaman'da çocuk ve gençler arasında sosyal bütünleşmeye katkı sağlayarak gençlerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmasını amaçlayan proje, bağımlılıkla mücadeleye sağlayacağı katkıyla diğer projeler arasında öne çıkarak başarı elde etti.

Projenin hibe desteği almasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Bağımlılıklarla mücadelede özellikle gençlere ulaşmak, onların bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşam için doğru alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Yeşilay da bu konuda pek çok değerli faaliyet ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor ve şubelerini de yeni projeler geliştirmeleri için sürekli teşvik ediyor. Bu kapsamda biz de 'Nesl-i Şahane' projesini tasarladık. Projeden faydalanması planlanan 12-29 yaş aralığında çocuk ve gençler, konferanslar, şehir gezileri, atölye çalışmaları, uçurtma şenlikleri, piknik, yürüyüş gibi etkinlikleri ile kendi kültür ve değer dünyalarını tanımalarını, medeniyet perspektifi ve tarih bilinci kazanmalarını sağlayarak geçmişini bilen, bağımlılıklardan uzak geleceğe umutla bakan, gençlere motivasyon kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu gençleri ve ailelerini bilinçlendirerek onlara sağlıklı ortamlar sunarken; kişisel ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyoruz. Heyecanla hazırladığımız projenin hibe almasından ve projemizi hayata geçirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Proje kapsamında hobi kursları, ebru sanatı, resim, müzik, satranç, ahşap yakma gibi gençlerin sosyalleşmesini sağlayacak imkanlar sunulacak. Bunların yanı sıra yaşam becerileri ve bağımlılıklar alanında eğitimler de verilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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