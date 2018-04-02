Yeşilay Mardin'de Yol Haritasını Belirledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi, dernek üyelerinin katılımı ile 2018 yılı geleneksel istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Yeşilay üyelerinin yanı sıra Ak Parti il başkan vekili Avukat Bahattin Uncu, Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şeymus Gürel ve çeşitli vakıf ve derneklerin temsilcileri, basın mensupları ve misafirler katıldı.

"Bağımlılık Mardin için önemli bir sorundur"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Dernek olarak bağımlılıkla mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor, üyelerimizin bu mücadele sürecine katılmaları çok önemli, bağımlılık Mardin için ciddi bir sorun olmakla birlikte, artık bir ulusal sorun hatta bir uluslararası sorundur. Türkiye bu sorunla mücadeleye dünyada öncülük etmektedir" dedi.

Son zamanlarda yaygınlaşan teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Başkan Günlüoğlu, çocukların bu faydalı teknolojinin zararlarından korunması gerektiğini, dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise tütün kullanımının yaygınlaşmasını isteyen uluslararası firmaların 'dudağı olan herkese ulaşacağı' sloganını kullandıklarını ve ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Mardin'de çalışmaların yoğun ama yetersiz olduğunu dile getiren Yavuz, bu mücadelede Yeşilay'ı yalnız bırakmadan hep birlikte gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sinevizyon gösterileri, dilek ve temenniler ile devam eden program, Genç Yeşilaycı Nida Kumaç'ın 'Ben Yeşilayım' adlı şiirinin okunması ve toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - MARDİN