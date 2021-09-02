Yeşilay Manisa Şubesi'nden Büyükşehir'e Ziyaret

Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun ve Başkanvekili Levent Akçalı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret etti.

Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun ve Başkanvekili Levent Akçalı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü makamında, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve Başkanvekili Levent Akçalı'yı ağırladı. Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, ziyarette Yeşilay Derneği ile Yeşil Kitap Kafe faaliyetleri ve projeleri hakkında Mehmet Güzgülü'ne bilgilendirmede bulunarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini talep etti. Projeler üzerine fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcularına da Yeşilay hakkında bilgilendirme yapılması planlandı. Ziyarette konuşan Yeşilay Derneği Başkanı Salih Fulcun, Yeşil Kitap Kafe projesinin hayata geçmesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden dolayı Mehmet Güzgülü'ne, Yeşilay Derneği'nin fincan takımını takdim ederek teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Yeşil Kitap Kafe'de okuyuculara sunulmak üzere 4 ciltten oluşan ve Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' kitaplarını hediye etti.

Kaynak: Habermetre