Yeşilay Kütahya Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek

KÜTAHYA (İHA) - Yeşilay Kütahya Şubesi, "Proje Döngüsü Eğitimi" almaya hak kazandı. Program kapsamında Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar'daki 3 şube personeli ve gönüllülerden oluşan 23 kişiye eğitim verildi. Verilen eğitimler sayesinde katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Yeşilay, eğitim alan 4 şubesi ile bağımlılıklarla mücadelede yeni projeler hayata geçirerek, sağlıklı nesiller vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitimi tamamlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ettiklerini; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttükleri pek çok proje bulunduğunu ancak sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele etmek için her zaman yeni projelere ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, "Bu noktada da bölgelerin ihtiyaçlarını bilen bizlere, yani şubelere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu eğitim sayesinde artık hem projeler geliştirecek hem de projelerimiz için kaynak oluşturabileceğiz. Yeşilay'a gönül veren arkadaşlarımızla birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız. Yeni projelerimizle bağımlılıklarla mücadelemizi güçlendirerek sürdürecek ve bölgemize katkılarımızı daha da artıracağız" dedi. - KÜTAHYA

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