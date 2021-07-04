Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Yücel'den AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret
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Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Yücel'den AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Yücel'den AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Yücel, ziyarette, Yeşilay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın bağımlılıklara yönelik her alanda önemli çalışmaları bulunduğunu ifade eden Yücel, bağımlılığının tüm dünya için ortak bir sorun haline geldiğini kaydetti.

Yeşilay'ın faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında her zaman destek olan basın mensuplarına teşekkür eden Yücel başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Yücel'den AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret - Haberler
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