Yeşilay İzmir ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği yapacak
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Yeşilay İzmir ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği yapacak

05.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:18
Yeşilay İzmir ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği yapacak

Yeşilay İzmir Şubesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü, madde bağımlısı gençlere tedavi sonrası meslek edindirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında protokol imzaladı.

Yeşilay İzmir Şubesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü, madde bağımlısı gençlere tedavi sonrası meslek edindirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında protokol imzaladı.

Yeşilay İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokole İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ile Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü imza attı.

İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Bu protokol ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kapsamında gençlerimize meslek edindirme eğitimleri vererek ve iş kapılarını açarak onlara umut ışığı olmak istiyoruz. Dezavantajlı gençlerin en büyük korkusu, 'Tedaviden sonra acaba bir mesleğim olur mu?' düşüncesi. Protokolümüz bu noktada daha da anlamlı, işlerimiz için kıvılcım olacak." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Şube Başkanı Ülkü ise "YEDAM İzmir'e başvuranlara psikolojik destek sağlamanın yanında, onların sosyal hayata katılmalarına da yardımcı olacağız. Buradaki en önemli destekçimiz İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü olacak. İŞKUR, tedavi ve terapi görenlerin kendi hayatlarını sürdürme ve toplumda aktif hale gelmeleri için onlara mesleki yeterlilik kazandıracak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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