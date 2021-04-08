Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular 30 Nisan'a uzatıldı
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Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular 30 Nisan'a uzatıldı

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Yeşilay'ın 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular 30 Nisan'a uzatıldı

Yeşilay tarafından bu yıl 11.'si düzenlenecek "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Nisan'a uzatıldı.

Yeşilay tarafından bu yıl 11.'si düzenlenecek "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Nisan'a uzatıldı.

Yeşilay açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmayla genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek hedefleniyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapılan yarışmada, edebi ve görsel olmak üzere 2 ayrı kategori bulunuyor. Görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video, edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor.

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride birinciler belirlenerek 1000 lirayla ödüllendirilecek.

İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından da her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin lira, ikincileri 5 bin lira, üçüncüleri 3 bin liralık ödülün sahibi olacak. Yarışmada, öğrenciler toplamda 594 bin lira ödül alacak.

Yarışmayla ilgili bilgiye "snsg.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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