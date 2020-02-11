Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın başvuru süresi uzatıldı

11.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:06

Yeşilay'ın genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde de çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlediği "10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na 21 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirilen yarışma, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabiliyor.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirileceği yarışmada öğrenciler, görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video, edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabilecek.

Her ilin kategori birincilerinin nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenlerin ise haziran ayında açıklanacağı yarışmaya başvuru tarihi 21 Şubat'a kadar uzatıldı.

"Çocuklar ve gençler bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nı uzun yıllardır düzenlediklerini ve genç neslin bağımlılık konusundaki duyarlılığını çarpıcı şekilde ortaya koyduğuna tanık olduklarını belirtti.

Işık, gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın, onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağına inandıklarını aktararak, "Yarışmayla çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz. Çocuklar ve gençler çoğu zaman bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın, Yeşilay'ın çocuklara ve gençlere yönelik projelerinin önemli bir ayağını oluşturduğunu ancak bununla yetinmediklerini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede ve bilinçlendirme çalışmalarımızda bilimsel yöntemleri kullanarak ilerliyor, korkuya değil bilgiye güveniyoruz. MEB iş birliğiyle aynı zamanda 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' kapsamında anaokulundan liseye her düzey için eğitim materyalleri oluşturarak öğrencileri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyoruz. Yetenek yarışmamız da bu eğitim sürecinin en son ve ödüllü halkası oluyor. Yeşilay'ın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, yarışmaya ilginin daha da artmasını bekliyoruz."

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, yeni nesillerin sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji gibi bağımlılıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yarışmada her yıl dikkat çekici eserlerin yer aldığına işaret eden Gül, çocuk ve gençleri bu yıl da görsel ve edebi kategoride çeşitli ödüllerle destekleyecek olan yarışmaya katılmaya davet ettiklerini kaydetti.

Kategori birincilerine 5 bin lira ödül

Her ilde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde edebi ve görsel kategorilerinde belirlenen birinciler 500 lirayla ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek.

Kategori birincileri 5 bin lira, ikincileri 3 bin 500 lira, üçüncüleri ise 1.000 liralık ödülün sahibi olacak. Yarışmada bu yıl toplamda 300 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, ülke genelinde dereceye giren öğrenciler yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecek.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi ve yarışma kılavuzuna "snsg.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA