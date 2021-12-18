Yeşilay'ın projesi TRAKYAKA'dan hibe almaya hak kazandı

TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Edirne Şubesi'nin hazırladığı "Trakya Proje Öğreniyor" adlı proje Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Teknik Destek Projesi'nden hibe almaya hak kazandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, projeye ilişkin protokolün TRAKAYA Edirne Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen törenle TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından imzalandı.

Program kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki şube personeli ve gönüllülerden oluşan 80 kişiye eğitim verilecek.

Yeşilay, eğitim alan 3 şubesi ile bağımlılıklarla mücadelede yeni projeler hayata geçirerek, sağlıklı nesiller vizyonunu güçlendirmeyi amaçlanıyor.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Şubesi'nin başvuru sahibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ ve Kırklareli şubelerimizin de ortaklığında projemizin onaylanmasından heyecan duyuyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazanan 'Trakya Proje Öğreniyor' isimli projemiz vesilesiyle verilecek eğitimler sayesinde şube personeli ve gönüllülerden oluşan katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılması bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız için çok kıymetli. Verilen eğitimlerle, yeni projeler geliştirecek ve Trakya'ya katkılarımızı daha da artıracağız."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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