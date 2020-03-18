Yeşilay'ın 100. yılına özel hazırlanan dergi kapağına Devrim Erbil imzası Ressam Devrim Erbil, Yeşilay'ın 100. yaşına özel hazırlanan Yeşilay dergisinin kapağını tasarladı.

Ressam Devrim Erbil, Yeşilay'ın 100. yaşına özel hazırlanan Yeşilay dergisinin kapağını tasarladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Erbil'in Haliç'i resmettiği sevilen eseri, sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat konularını içeren bu ayki 1034. sayının kapağında okurların beğenisine sunuluyor.

Bu ay yüzüncü yaşını geride bırakan Yeşilay, bundan sonra da 2020 yılına özel her ay derginin kapağına alanında usta bir sanatçının tasarımına yer verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbil, "İyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen ve bunun içinde mücadelesini 100 yıldır sürdüren böylesine köklü bir kurumun 100. yıl özel sayısının kapağına imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilay'ın sağlıklı yaşam adına verdiği tüm çabalara desteğim sonsuzdur, elimden ne gelirse yapmaya hazır olduğumu bir kere daha söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Erbil, bu tarz çalışmalarda sanatçıların etkileri ve güçlerinin sınırsız olduğunu belirterek, güç birliğinin önemine değindi.

100. yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya okurlarla buluşuyor

Genel yayın koordinatörlüğünü Sena Kartal'ın üstlendiği derginin son sayısında, Yeşilay'ın yaklaşık bir asırlık geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100. yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya kaleme alındı.

Dergide bu ay, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık'la yapılan röportajların yanında, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un bulunduğu kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok ismin Yeşilay'a ilişkin değerlendirmeleri yer alıyor.

Bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturma amacıyla kurulduğu ilk günden bu yana kültür sanat faaliyetlerine destek veren Yeşilay'ın sanatla olan dostluğunu anlatan bir yazının da okurlarla buluştuğu derginin son sayısında ayrıca "Geçmişten Bugüne Yeşilay Dergisi Kapaklarıyla Tarihe Bakış", "Yeşilay'ın Aydınlık Yüzü: Genç Yeşilaylılar", "Gönüllülük Gönülden Gelir", "Yeşilay'ın İlk Mecmuası: Sıhhi Sahifeler", "Köklü Yayıncılık Geleneğinin Öncü İsmi: Yeşilay" gibi birçok yazı yer alıyor.

Dergiye farklı kitabevlerinin yanı sıra "yesilaymarket.com" adresinden ve Turkcell Dergilik'ten ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA