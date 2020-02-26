26.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:06

Yeşilay'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da bağımlılıklara karşı farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yeşilay Erzurum Başkanı Başkanı Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin 'Nice Sağlıklı Nesillere' konseptiyle yapılacağını bildirdi.

Yeşilay'ın kuruluşundan bu yana faaliyet alanını genişleterek, toplumu zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korumaya yönelik pek çok proje hayata geçirdiğini kaydeden Kaygusuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"100 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren, bunun için bilimden, sanattan, spordan yararlanan köklü bir kurumuz. Bu yıl da Yeşilay'a gönül vermiş tüm vatandaşlarımızla birlikte hem 100'üncü yaşımızı kutlayacak hem de 'Nice Sağlıklı Nesillere' diyeceğiz. Herkesi bize katılmaya ve sağlıklı nesiller hedefimizi desteklemeye çağırıyoruz. Hafta boyunca çeşitli seminerler, yürüyüşler, gösteriler düzenlenecek."

Kaynak: AA