Yeşilay ile İşbirliği Protokolü
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Adapazarı ilçesindeki Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliğini kapsayan protokole imzalar atıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya genelindeki okullarda Yeşilay Gönüllüsü öğretmenler belirlenerek, bu öğretmenlerin koordinesinde tüm öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıklarla mücadele konusunda eğitim, seminer ve organizasyonlar düzenlenecek.
Törene, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Yeşilay Sakarya Şubesi Başkanı Fatih Kıcır ile Yeşilay Gönüllüsü çok sayıda davetli katıldı.