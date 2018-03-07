Manisa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında sigarayı bırakan Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) öğrenci temsilcisi Sevcan Argün yarım altınla ödüllendirildi.



Yeşilay Manisa Şubesi ve MAGİAD işbirliğinde 'Sigarayı bırak, altını tak' etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında geçen yıl sigara içmeyi bırakacağına dair verdiği sözü tutan ve yapılan kontrollerde bir yıldır sigara kullanmayan MAGİAD CBÜ öğrenci temsilcisi Sevcan Argün'e yarım altın verildi.



Argün'e yarım altını, bir kafede düzenlenen programın ardından MAGİAD Başkan Vekili Yusuf Özkan tarafından takdim edildi.



Yeşilay Manisa Başkanı Salih Fulcun, yaptığı açıklamada 2014 yılından bu yana Türkiye genelinde 3 milyondan fazla insanın sigarayı bıraktığını söyledi.



Fulcun, sigarayı bıraktırma konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıl Yeşilay Haftası kapsamında düzenlediğimiz bir etkinlikte Sevcan Argün'den sigarayı bırakacağına dair söz almıştık. Bir yıl boyunca yapılan kontrollerde hiç içmediğini gördük. Biz de geçen yıl verdiğimiz sözü tuttuk. MAGİAD ile birlikte bugün yarım altınını kendisine takdim ettik. Sevcan hanımın herkese örnek olmasını istiyoruz."