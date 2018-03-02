Mardin'de, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında milli rallici Burcu Çetinkaya, konferans verdi.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan Çetinkaya, gençlerin merak ettiği soruları cevapladı.



"Hızlı olmak günlük hayatınızı olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna "evet" diye cevap veren Çetinkaya, şöyle devam etti:



"Hızlı olmaya çalışmanın günlük yaşamımı olumsuz etkilediğini fark ettiğimde bu durumu sorgulamaya başladım. Değerli bir büyüğüme bu sorunumu anlattığımda bana 'yavaşla ve yaptığın her şeyi yavaş yapmaya çalış' dedi. Bu nasihati dinlediğim günden beri hayatı yüksek hızı içinde yaşayamadığımı ve anı kaçırdığımı fark ettim. Bu hepimizin hastalığı, yavaşlamamız gerekiyor."

Çetinkaya, bir gencin başörtülü olmasının spor hayatını olumsuz etkileyip etkilemediği yönündeki sorusuna, başörtüsünün sorun olmadığını, aksine bu sporu yapanların benzer örtüler ve kasklarla başlarını örtmelerinin bir zaruret olduğunu dile getirdi.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da Yeşilay'ın çok eski bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, 1998'den beri zararlı alışkanlıklar olan alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini kaydetti.

Tek amaçlarının özellikle gençler ve gelecek nesillerin sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Günlüoğlu, bundan sonra da bu karar ve azimle devam edeceklerini belirtti.

Programın ardından Günlüoğlu, Çetinkaya ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Teşkilatlandırma Birimi Uzmanı İsmail Memiş'e plaket verdi.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve diğer kurum temsilcileri de katıldı.