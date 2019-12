Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması

03.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:20

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kuruluşuna öncülük ettikleri Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile bağımlılıkla mücadele konusunda 70'e yakın ülkeyle tecrübelerini paylaştıklarını belirtti.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunun 70 ülkeden gelen üye kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan "4. Kapasite Geliştirme Programı" ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Öztürk, bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar sürdüren Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin mart ayında ayında 100. yaşına gireceğini hatırlattı.

Kuruluşuna öncülük ettikleri Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile üye ülkelerin bağımlılıkla mücadele eden kurumlarıyla tecrübelerini paylaştıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizdeki tecrübemizi de uluslararası alanda paylaşmak istiyoruz. Aslında bu paylaşım çok yeni değil, 4 - 5 yıllık bir süre içerisinde, katıldığımız uluslararası toplantılarda Türk Yeşilayı'nı anlattığımız zaman dünyanın pek çok ülkesindeki bağımlılıkla mücadele eden birimler ve kurumlar bize gayet ilgili davrandılar ve Türk Yeşilayı'nın tecrübelerinden istifade etmek istediklerini söyleyince biz de çalışmalarımıza başladık. Türkiye Yeşilayı ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu olarak bu konudaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ülke Yeşilaylarının oluşturduğu bir federasyon oluşturduk. Bu federasyonun sekretaryasını Türkiye Yeşilayı yapıyor ve merkezi İstanbul'da. Uluslararası Yeşilaylar Federasyonunun amacı da aslında bağımlılıkla mücadelede sadece meselenin bir ülkenin meselesi olmadığını, her türlü bağımlılıkla mücadelede işbirliğinin birlikte çalışmanın, birlikte bu mücadeleye omuz vermenin önemini belirtmek adına yaptığımız bir çalışma, biz konuda gerçekten çok iyi bir mesafe kat ettik ve bu mesafe şu an da sonuçlarını gösteriyor, şu anda gördüğünüz toplantıda da dünyanın aşağı yukarı her ülkesinden, batısından doğusuna kadar bir çok ülkeden misafirlerimiz var, tabi biz bu çalışmalarda hem tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman da Türkiye Yeşilay'ının başkanı olduğu dönemde, Yeşilay'ın dünya üzerinde Kızılay ve Kızıl Haç benzeri bir uluslararası yapısının olmamasından hareketle Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduklarını anlattı.

Kaynak: AA