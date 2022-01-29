Yeşilay Genel Başkanı Öztürk'ten ebeveynlere yarıyıl önerileri Açıklaması

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, çocuklar ve gençlerin tatilde zamanını dengeli şekilde geçirmesini sağlama konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirterek, kontrollü teknoloji kullanımının sağlanması için önerilerde bulundu.

Öztürk, yaptığı açıklamada, teknolojinin kontrolsüz kullanımının kişiyi hem beden hem ruh sağlığı açısından olumsuz etkilediğini, sağlıklı yaşam bilincine sahip bir neslin yetişmesi için herkese sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Ara tatilin verimli ve keyifli geçmesinin çocuklar ve gençler için önemine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatilinin başladığı bugünlerde çocukların ve gençlerin tatilde zamanını dengeli bir şekilde geçirmesini sağlama konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirtmek istiyoruz. Bilgisayarda oyun oynamak ve ekranda bir şeyler üreterek farklı aktivitelere zaman ayırmak çocukların gelişimi için önemli olmakla birlikte bu zaman kontrol altına alınmalı, teknoloji bağımlılığına yol açacak düzeylere çıkmaması için dengelenmeli. Çocuklar kendilerini geliştirecek aktiviteler edinerek arkadaşlarıyla sosyalleşmeli. Bu tür verimli bir dinlenme beraberinde yeni okul döneminde çocuklara ve gençlere başarı getirecektir."

Prof. Dr. Öztürk, yarıyıl tatilinde çocuklarının kontrollü teknoloji kullanımını sağlayabilmeleri için ebeveynlere boş zamanlar oluşturarak birlikte açık havada zaman geçirmelerini tavsiye etti. Ebeveynlerin çocuklarıyla yapacakları spor faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirebileceklerini belirten Öztürk, anne ve babalara şu önerilerde bulundu:

"Çocuklar can sıkıntısı veya olumsuz duygular hissettiklerinde teknolojik cihazlara yönelmek isteyebilirler. Bu noktada, çocuklarla sohbet edebilir, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmaya ve alternatifler sunmaya çalışabilirsiniz. Ailece teknoloji kullanımına karşı alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz, yapılabileceklerinizi küçük kağıtlara yazıp bir kutuya veya kavanoza koyup içlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Bilgisayarda geçirilen süre, boş zamanlar, etkinlikler, ev içi sorumluluklar ve yemek saatlerinin yer aldığı günlük/haftalık tablolar oluşturarak, zamanı nasıl kullanacağınızı kontrol edebilirsiniz. Yarıyıl tatilinde ailece kendinize yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenmek veya üretmek için hedefler koyabilirsiniz. İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşarak, internetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturabilirsiniz. İnternette ona rahatsızlık veren bir içerikle karşılaştığında size danışabileceğini ve yanında olacağınızı belirtebilirsiniz.

Öztürk, ebeveynlerin çocuklarıyla tanımadığı kişilerle paylaşmaması gereken bilgilerin neler olduğu hakkında konuşmasının öneminden bahsederek, "İnternette karşısına çıkan her bilginin doğru olmayabileceğini çocuğunuza anlatabilir, bu sayede doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuz teknolojik aletlerle zaman geçirirken birden kapatmak veya elinden almak çocuğun öfkelenmesine ve devam etmek için daha fazla ısrar etmesine neden olabilir. Bunun yerine çocuğa oyunu bırakması için kısa ve belli bir süre tanıyabilirsiniz. Dijital iyilik halini yükseltmek için çocuğunuzla birlikte teknolojiden uzak zaman aralıkları belirleyebilirsiniz. Süre ve saatine birlikte karar vereceğiniz bu zaman dilimlerinde telefonunuzu veya bildirimlerinizi kapatabilir, teknolojiden uzaklaşabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.