Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: "(Atık su projesi) Hedefimiz bu projenin devam etmesi"

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: "(Atık su projesi) Hedefimiz bu projenin devam etmesi"

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.

28.08.2019 10:39
Yeşilay Genel Başkanı Öztürk:

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (2)

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk:
Kaynak: AA
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