Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: "(Atık su projesi) Hedefimiz bu projenin devam etmesi"
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.
28.08.2019 10:39
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA