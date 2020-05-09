Yeşilay evde kalan çocukları sevindirdi
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Yeşilay evde kalan çocukları sevindirdi

Yeşilay evde kalan çocukları sevindirdi
09.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:45

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evde kalan öğrencilerinin nitelikli ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için harekete geçen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi Genç Yeşilay üyeleri öğrencilere boyama setleri, balon ve kalem dağıttı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evde kalan öğrencilerinin nitelikli ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için harekete geçen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi Genç Yeşilay üyeleri öğrencilere boyama setleri, balon ve kalem dağıttı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi bir yandan salgın tedbirleri kapsamında okulların henüz açılamaması sebebi ile ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin evde sıkılmamaları ve nitelikli zaman geçirebilmeleri için internet üzerinden interaktif çalışmalar yürütüyor diğer yandan saha çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi şehrin dar sokaklarında çocuklara ulaşmak için kapı kapı gezen Mardin Genç Yeşilay Başkanı Firdevs Cansi ve beraberindekiler, çocuklara moral olması için yüzlerini güldüren bir sürpriz yaptı. Cansi ve beraberindekiler, çocuklara boyama setleri, balon ve kalem dağıttı.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu bu tür projelerin öğrencilere kendilerini daha mutlu hissettirdiğini söyledi. Günlüoğlu, "Öğrencilerin düşünme becerileri gelişiyor, evde daha kaliteli zaman geçirmenin hazzına vararak ruhsal gelişimlerine yardımcı oluyor ve her şeyden önemlisi ülkemizin içinde olduğu süreçte evde kalma sürecini eğlenceli şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Manşet

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