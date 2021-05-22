Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 4 yıldır yürüttüğü Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini Mevlüt Doğan'a devretti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 4 yıldır yürüttüğü Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini Mevlüt Doğan'a devretti.

Salih Kaygusuz, devir tesliminde yaptığı konuşmada: "5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulan Yeşilay, milletimize hizmetin adı olmuştur. Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alarak ayrım gözetmeksizin toplumu ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruma faaliyetlerini geçmişten bu güne kesintisiz sürdürüyor. Hizmetlerini yaparken milli ve ahlaki değerleri gözeterek bilimsel ve evrensel ilkeleri dikkate alarak topluma hizmetini bağımsız bir şekilde yerine getiriyor. Biz de yaklaşık 4 yıl önce Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini devraldık ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu hizmetin içinde yer almaktan onur duyduk." dedi.

Salih Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren Yeşilay bünyesinde Erzurum'umuza hayırlı hizmetlerde bulunduk. Bu süreçte ilk olarak Yeşilay Cemiyeti'nin Erzurum Şubesine bir dernek binası kazandırdık. Daha sonra Erzurum'da Yeşilay Danışmanlık merkezini kurduk. 2 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 1 halkla ilişkiler uzmanı, 1 güvenlik ve 1 de destek personeli olmak üzere toplam 6 personel istihdam ettik. Yeşilay Danışma Merkezinde Erzurum'daki bağımlılar ve bağımlıların ailelerine ücretsiz danışma hizmeti veriyoruz. Böyle bir hizmete Erzurum'da ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Çocukları veya eşleri bağımlı olan aileler bu konuyla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlardı. Dolayısıyla açmış olduğumuz danışmanlık merkezinde hem bağımlılara hem de ailelerine ücretsiz hizmet vererek bu alanda Erzurum'umuza ciddi bir hizmette bulunmuş olduk. Yeşilay bünyesinde bunun gibi daha birçok hizmetin milletimize sunulmasına vesile olduk. Bu hizmetlerle milletimizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlerimizin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunduk.

Tamamen gönüllülük esasına göre yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek; iç tatmini en yükseğe çıkarmakta, insanı manevi anlamda doyurmakta ve insana yaşadığını hissettirmekte. Biz de yaptığımız hizmetin sonuçlarını gördükçe yaşadığımızı hissettik ve daha fazla çalışma gayreti içinde olduk. Bu hizmetleri yapmamız için Yönetim Kurulunda bize destek veren çok kıymetli arkadaşlarımız oldu. Yönetim Kurulundaki bütün arkadaşlarımıza bize verdikleri destek ve yaptıkları çalışmalar için gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün Yeşilay Şube Başkanlığını çok kıymetli bir arkadaşımıza, Mevlut Doğan Beyefendi'ye devrediyoruz. Mevlut Doğan Başkan'ım ve yeni Yönetim Kurulunun, yeni ekibinin, bizden devraldıkları bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı, bu bir hizmet yarışı. Biz Erzurum'a Yeşilay bünyesinde dört yıl hizmet ettik. Bizden sonra da inşallah arkadaşlarımız bizim yaptığımız işlerin üzerine koyarak daha güzel işler yapacaklar.

Allah, herkese aldığı görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Hiçbir menfaat gözetmeksizin çalışılan Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini devraldığım yaklaşık dört yıllık süre zarfında Yeşilay Erzurum Şubesine kurumsal bir kimlik kazandırmayı başardık. Allah'a çok şükür! Şimdi vicdanımız ve gönlümüz rahat bir şekilde görevimizi, Mevlut Doğan Başkan'ım ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarına devretmiş bulunuyoruz. Yapacakları çalışmalarda her daim destekçileri olacağız. İşlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Tekrar bizimle çalışan Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı