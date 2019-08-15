15.08.2019 13:15

Gaziantep'te Yeşilay tarafından Yeşilay Elçileri Projesi uygulanmaya başlandı.

Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, proje, çocuk ve gençlerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları esnafın madde bağımlılığı hakkında bilgilendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması, sokak ve caddelerde risk düzeyi yüksek, sosyal uyum sorunu olan çocuk ve gençlere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda iletişim eğitimi verilerek, yereldeki mücadele bilincinin arttırılmasını içeriyor.

Proje aynı zamanda Yeşilay elçilerinin kendi mahallelerinde gönüllü esnaftan oluşmasını kapsıyor.

Geçen yıl tüm kurumların katılımıyla sosyal tesislerde yapılan toplantılardan sonra Yeşilay Gaziantep Şubesi olarak belirlenen mahallelerde çocuk ve gençlerin yoğun girip çıktığı esnaf gruplarına yönelik ziyaretlerle projenin asli ayağı devreye girdi.

Bu kapsamda ilk olarak Karataş merkez ve Karataş 1. Bölge'de bulunan ve Yeşilay elçisi kriterlerine uygun esnaf ziyaret edilerek, proje kapsamındaki afiş, broşür ve çıkartmalar bırakıldı. Sonrasında ise bu esnafa proje hakkında bilgi verilerek projeye destek olunması istendi.

Proje kapsamında yaklaşık 30 mahallede esnaf ziyareti yapılması ve 300 esnafın Yeşilay elçisi olmasının sağlanması hedefleniyor.

Ziyaretler ağustos ve ekim ayları arasında gerçekleşecek.

Kaynak: AA