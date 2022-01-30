Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, verimli yarıyıl tatili için öneriler paylaştı

EDİRNE (AA) - Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, teknoloji bağımlılığından uzak ve verimli bir yarıyıl tatili için önerilerde bulundu.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin tatilde zamanını dengeli bir şekilde geçirmesini sağlamak konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirtti.

Çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu konuda ailelere önemli görevler düşüyor. Örneğin boş zamanlarda çocuklarla birlikte park ve bahçelerde temiz hava alabilir, basketbol ve voleybol sahalarında spor yapabilir, bisiklet ve paten kullanarak eğlenceli vakit geçirebilirler. Bunun yanı sıra evde de yapılabilecek birçok aktivite var. Ebeveynler kendilerini rol model alan çocukları kitap okumaya, spor yapmaya, dans etmeye ya da sanatla uğraşmaya teşvik edebilir.

Ailece yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenebilir veya üretebilirler. Bunları yapmak için internetten faydalanabilecekleri gibi, bu sırada çocuğa internetin doğru kullanımını uygulamalı bir şekilde öğretebilirler. Bunlar çocukların aşırı teknoloji kullanımının önüne geçmek için fayda sağlarken bir yandan da aile içi iletişimi güçlendirecektir. Tüm çocuklara ve ailelerine verimli bir yarıyıl tatili diliyor, bağımlılıklar konusunda sorunlar yaşayan aileleri destek almaya davet ediyoruz."