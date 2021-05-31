Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayrak, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin insan sağlığına büyük zararları olduğunu belirtti.

Sigarada 7 binden fazla toksik madde ve kanserojen kimyasallar olduğuna dikkat çeken Bayrak, tütün ürünlerinin halk sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Tütün kullanımından ortaya çıkan dumanın kullanmayanlar için de ölümcül sonuçlar doğurduğunu aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Pasif içicilik, kalp hastalığına, kansere ve diğer kronik hastalıkların yanı sıra her yıl 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin kullanımı tüm dünyada toplumların sağlığını tehdit eden çok önemli bir sorun ve biz Yeşilay olarak bu sorunla mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık riskine karşı farkındalık kazanması için çalışıyor; tütün bağımlısı her yaştan vatandaşımızın da sigarayı bırakmasına destek oluyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde de tüm hemşerilerimize sağlıklı yaşama adım atma ve sigarayı bırakarak yeni bir başlangıç yapma çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:49:42. #1.15#

title