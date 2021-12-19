Yeşilay Edirne'de bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştiriyor - Haberler
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Yeşilay Edirne'de bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştiriyor

Yeşilay Edirne'de bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştiriyor
AA / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Yeşilay Edirne Şubesi'nin hazırladığı "Trakya Proje Öğreniyor" adlı proje Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazandı.

EDİRNE (AA) - Yeşilay Edirne Şubesi'nin hazırladığı "Trakya Proje Öğreniyor" adlı proje Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazandı.

Projeye ilişkin protokol, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen törenle, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından imzalandı.

Program kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki şube personeli ve gönüllülerden oluşan 80 kişiye eğitim verilecek.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak,"Trakya Proje Öğreniyor" projesinin hibe desteği almaya hak kazanmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını belirterek projeleri hayata geçirerek sağlıklı nesiller vizyonunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

AA / Gürkan Arda - Son Dakika Haberleri

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