Yeşilay, dünyaya örnek olduğu uygulamalarını BM Uyuşturucu Madde Komisyonunda anlattı

02.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:26

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Birbirini tamamlayıcı niteliği bulunan Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim (TBM) modelleri, dünyada BM tarafından diğer ülkelere örnek uygulama modeli olarak gösterildi ve birçok ülkede uygulamaya geçildi." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) bünyesinde düzenlenen Uyuşturucu Madde Komisyonu (CND) Viyana'da toplandı.

BM Merkezinde bu yıl 63'üncüsü düzenlenen CND toplantısına katılan Yeşilay, Türkiye'de bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan faaliyetleri ve tecrübeleri paylaştı.

"Madde Kullanımının Önlenmesi ve Tedavisinde Toplumsal Hareketler" başlıklı oturumda konuşan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, Yeşilay'ın Türkiye'deki tecrübelerini anlattı.

Farklı yaş gruplarına ulaşarak farklı bağımlılık alanlarında eğitim verdiklerinin altını çizen Işık, Yeşilay tarafından model haline getirilen ve uygulanan TBM ve OBM modelleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Işık, birbirini tamamlayıcı niteliği bulunan bu iki modelin dünyada BM tarafından diğer ülkelere örnek uygulama modeli olarak gösterildiğini ve birçok ülkede uygulamaya geçildiğini bildirdi.

"Öğrencilere, madde kullanmaya başlamadan önce ulaşmaya çalışıyoruz"

Işık, TBM ve OBM'ye dair şu bilgileri paylaştı:

"TBM'de öğrencilere, madde kullanmaya başlamadan önce ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara o yaşta sağlıklı yaşam ve dijital bağımlılıkla ilgili bilgiler veriyoruz. Ortaokul çağından sonra, alkol bağımlılığı ve tütünün zararları hakkında bilgi veriyoruz. Bu eğitim programlarıyla Yeşilay olarak Türkiye'de her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşmış oluyoruz, 2 milyon da yetişkine ulaşıyoruz. OBM'de ise bir şekilde madde kullanımına başlamış fakat henüz bağımlı olmamış olan gençlere ulaşılmakta."

Sadece okullarda eğitim vermediklerini, sosyal alanda da aktiviteler aracılığıyla iyi ve sağlıklı yaşama insanları yönlendirdiklerini ifade eden Işık, sanat, spor gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Işık, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması gibi faaliyetlerde bulunduklarını da vurguladı.

Uluslararası sempozyumlara katıldıklarını ve ev sahipliği yaparak madde bağımlılığıyla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Işık, bu bağımlılıkları şöyle özetledi:

"Bağımlılık dediğimiz 5 alanda çalışmalar yapıyoruz. Alkol, tütün, uyuşturucu madde, kumar ve dijital bağımlılıklardan oluşuyor. Yeşilay'ın bu bağımlılıklarla en iyi mücadele stratejisi, gençlere bağımlı olmadan önce ulaşmaktır. Yeşilay 100 yıllık tecrübesiyle gençlerin farkındalığını artırarak, sağlıklı yaşam temalarıyla toplumu bağımlılıklardan uzak tutmayı hedefliyor."

Yeşilay'ın önleme çalışmalarının yanı sıra bağımlı olanlar için de farklı danışma merkezleri olduğunu söyleyen Işık, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) ayakta tedavi yapılıyor. Türkiye'nin 47 farklı noktasında bu merkezler bulunuyor. YEDAM'da ücretsiz psiko-sosyal destek veriliyor. Bu destek, bağımlı kişiye hem hayat boyu veriliyor hem de sadece kedisine değil, ailesine de destek veriliyor." diye konuştu.

Toplantıda 18 ülkeden temsilciler de kendi tecrübelerini paylaştı.

130 farklı ülkenin katıldığı ve 5 gün sürecek olan komisyonda, Yeşilay 11 oturumda sunum yapacak. Komisyon 6 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA