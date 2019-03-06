Yeşilay Derneği'nden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

Türkiye Yeşilay Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Yeşilay Derneği Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz ile diğer üyelerin eşlik ettiği ziyarette derneğin çalışmaları ve gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle ilgili çalışmalar konuşuldu.

Ziyaret sonunda Rektör Karacoşkun'a Yeşilay Derneği Başkanı Ahmet Zorlu tarafından derneğin çalışmalarının anlatıldığı kitaplar takdim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA