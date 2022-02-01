Yeşilay Derneği Mersin Şubesi'nden Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret - Haberler
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Yeşilay Derneği Mersin Şubesi'nden Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Yeşilay Derneği Mersin Şubesi'nden Vali Ali İhsan Su'ya ziyaret

Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran ve yönetim kurulu üyeleri Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (AA) - Yeşilay Derneği Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran ve yönetim kurulu üyeleri Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Pekduran ve beraberindekiler, ziyarette Vali Su'ya faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Vali Su ise Pekduran ve konuklarına çalışmalarında başarı diledi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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