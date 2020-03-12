Yeşilay Derneği Karaman Şubesi yöneticileri Vali Meral'i ziyaret etti Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Meral, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Karaman Şubesi başkanlığına seçilen İhsan Duru ve yeni yönetimi tebrik etti.

Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onların sportif ve sosyal etkinliklere yönelmesinde derneğin yürüteceği çalışmaların öncülük teşkil edeceğini belirten Meral, İhsan Duru ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Meral'e teşekkür eden ve toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Duru ise vatandaşları ve özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, daha sağlıklı ve dinamik bir toplumun oluşması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA