"Yeşilay danışmanlık faaliyetini Türkiye'ye yayıyor"

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, "Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele eden, bilgilendirici ve önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, tüm bunların yanına danışmanlık faaliyetlerini de ekledi. Bağımlı bireylere, ailelerine ve yakınlarına destek amacıyla hayata geçirdiğimiz YEDAM, Türkiye geneline yayılıyor." dedi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 11 ilden Yeşilay şube başkanlarının katılımıyla "Şubeler Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Dursun, programda yaptığı konuşmada, katılımcılara, bağımlılık önleme programları, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) işleyişi, gençlik çalışmaları, gönüllü yönetimi ve kurumsal iş birlikleri, uyuşturucuyla mücadele gibi konularda bilgi verildiğini söyledi.

Yeşilayın alkol ile madde bağımlılarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayan birimi YEDAM'ın Erzurum'da hizmete başladığını ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi ve geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele eden, bilgilendirici ve önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, tüm bunların yanına danışmanlık faaliyetlerini de ekledi. Bağımlı bireylere, ailelerine ve yakınlarına destek amacıyla hayata geçirdiğimiz YEDAM, Türkiye geneline yayılıyor. Yeşilay olarak amacımız, yakın gelecekte YEDAM'ın Türkiye genelinde yayılmasını sağlamak. Bu yeni misyonla daha çok kişiye dokunan, onları koruyan, eğiten, dinleyen, iyileştiren bir Yeşilaya dönüştük."

Tıbbi tedavi ve arınmayla bağımlılığın tekrarlamasını önleyen ve tedaviyi başarıya ulaştıran en büyük etkenin güçlü psikolojik danışmanlık ile sosyal destek olduğunu vurgulayan Dursun, YEDAM'ın bu amaçla kurulduğunu dile getirdi.

Dursun, 2013'te yaptıkları tüzük değişikliğiyle psikososyal hizmeti Yeşilayın faaliyetlerine aldıklarını ve Türkiye'ye özgü model oluşturmak için yoğun çalıştıklarını anlatarak, "YEDAM'ın ilk adımı olan '444 79 75' nolu numaradan ulaşılabilen danışma hattımızı kurduk. Bağımlılık alanında özel eğitim almış uzman psikologlarımız danışanlara yardımcı oluyor. Yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirildiği ve ücretsiz hizmet veren ilk YEDAM, 2015'te Üsküdar'da açıldı. O günden bugüne Türkiye genelinde 30 YEDAM hizmete alındı." diye konuştu.

"Hattı 51 bin 359 kişi aradı"

Danışma hattını, kuruluşundan bu yıl mayısa kadar 51 bin 359 kişinin aradığını kaydeden Dursun, Yeşilaya başvuranların bilgilerinin gizlilik esasına uygun şekilde korunduğuna işaret etti.

Dursun, "Yakında Adıyaman, Afyonkarahisar, Çorlu, Iğdır, İzmir, Kütahya, Samsun, Trabzon, Yalova ve Van'da YEDAM açmayı planlıyoruz. Türkiye'deki 116 şubemiz ve 52 ülke Yeşilayı ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA