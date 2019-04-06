Yeşilay'dan Yetişkinlere Eğitim

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şubesince, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında "Yetişkin Eğitimi" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin tek başına olmayacağını, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkati çekti.

Bağımlılıkla ilgili çocuk ve gençlerin tehlike altında bulunduğunu dile getiren Tamer, akran, sosyalleşme baskısı gibi nedenlerden dolayı karar mekanizmalarının gelişmediğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda yanlış bilgilendirmeler yapıldığını anlatan Tamer, "Eğitimi teorinin yanında pratikle desteklemeliyiz. Sadece anlatmak yetmiyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmak gerekir. Yeşilay da Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışmalar yapıyor. Bağımlılıkla mücadele programı çıkarttık. Sosyal sebepler, ailevi, biyolojik sebepler olabilir." dedi.

Tedavi harcamasının maliyetinin yüksek olduğunu vurgulayan Tamer, önlemek için yapılacak maliyetin ise çok daha az olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de bağımlılık rakamlarının yüzde 2-3 civarında olduğunu aktaran Tamer, şunları kaydetti:

"Bu açıdan çok iyi durumdayız. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok iyi durumda. Orada oranlar yüzde 25 civarlarında ama biz şunu diyoruz. 15 yaş üzerinde ciddi artışlar var. Burada durdurabilirsek daha ileriye gitmez. İskandinav ülkelerinde tam da bizim yapmak istediğimiz çalışma yapılmış. Bütün devlet ve sivil toplum kuruluşları ortak bilgi aktarımı yapmış. Liselerdeki esrar kullanımı yüzde 50'lerden tek haneli rakamlara düşmüş. Bunun felsefesi ortak çalışma yapmak. Bunu bir plan çerçevesinde uyguladığımızı varsayarsanız, bu rakamın binde ikilere ya da daha aşağılara düşmesi söz konusu. Toplumun bütün etkenlerinin müdahil olması, ortak çabayla bu işi ciddi şekilde önleyen yöntem olarak duruyor."

Kaynak: AA