Yeşilay'dan Velilere Önemli Uyarı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, velileri, bağımlı yapıcı maddelere karşı, çocuklarını okulun ilk günlerinde yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara soruşturma
Süper Lig'de beklenmedik istifa
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekoru kırılacak
Fuardan renkli görüntüler! Erdoğan tadına baktı, çok beğendi
Türkiye'nin S-400 hamlesine NATO'dan açıklama
Yıllar 'Doktor Zenan'ı çok değiştirdi! Bir de şimdi görün
Adnan Oktar'ın hiç bilinmeyen yeteneği! Eserleri göz kamaştırıyor
"Tarihi hata olur" deyip Meclis'e acil toplantı çağrısı yaptı
Fotoğraftaki ufaklığı şimdilerde tüm Türkiye tanıyor!
Ayşenur, hayatını değiştiren isimle yollarını ayırdı
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X hakkında bilmeniz gereken her şey
Yaşlı kadının suyla yardımına koştuğu genç, bir anda koşarak kaçtı
Barzani, gözdağı verdi: Bağımsızlığımız için bedel ödemeye hazırız
Soyguna gidip, bozguna uğradılar! Yaralı arkadaşlarını böyle taşıdılar
Irak Başbakanı, referanduma destek veren vali için talimat verdi!