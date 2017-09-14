Yeşilay'dan Velilere Önemli Uyarı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, velileri, bağımlı yapıcı maddelere karşı, çocuklarını okulun ilk günlerinde yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Yeşilay'dan Velilere Önemli Uyarı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, velileri, bağımlı yapıcı maddelere karşı, çocuklarını okulun ilk günlerinde yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Dunya.com