Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı
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Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısında bulundu.

Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısı
26.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:00

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadele çağrısında bulundu.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımların büyük önem taşıdığını, bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul ederek tedavi için destek alınması gerektiğini belirtti.

Yeşilay'ın, bağımlılığı önleme çalışmalarında büyük yol kat ettiğini de anımsatan Güneş, uyuşturucu maddelerinin kullanımının, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep olduğunu da ifade etti.

Uyuşturucu ile birlikte yaşanacak tüm olumsuz sonuçların önüne geçmek için Yeşilay'ın çalıştığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı telefondan ulaşılarak destek alınabiliyor. Yeşilay ayrıca alkolden sonra sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarında da çalışmalar yürütmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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