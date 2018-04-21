Yeşilay'dan Turkcell'e 'Sosyal Sorumluluk Ödülü'

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamı misyon edinen kişi ve kurumları ödüllendirdiği Zümrüdüanka Ödülleri'nde Turkcell, 'Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Turkcell'e Yeşilay'dan ödül geldi. Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamı misyon edinen kişi ve kurumları ödüllendirdiği Zümrüdüanka Ödülleri'nde Turkcell, 'Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell adına ödülü, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün aldı.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren İsmail Bütün, Türkiye'nin Turkcell'i olarak gelirlerinin yüzde 1'ine tekabül eden yaklaşık 150 milyon TL'lik bir bütçeyi toplumsal fayda projelerine ayırdıklarına dikkat çekerek bu desteği sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadeleye tam destek

Şirket açıklamasına göre kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda projelere destek vererek gençlerin eğitim ve sosyal alanda daha sağlıklı bireyler haline gelmesi için çalışmalar yürüten Turkcell, Şubat 2018'de de bağımlılıkla mücadeleye yönelik Yeşilay ile işbirliği protokolü imzalamıştı. Turkcell işbirliği kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik tüm koruyucu, önleyici çalışmalarında Yeşilay'a tam destek vereceğini açıkladı. Turkcell ayrıca çalışanlarına Yeşilay tarafından bağımlılık yetişkin eğitimi verileceğini ve Yeşilay'ın firmalara yönelik sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için hayata geçirdiği İş Yaşamını İyileştirme programına da dahil olduklarını açıklamıştı. - İSTANBUL