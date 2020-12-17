Yeşilay'dan "teknoloji ve kumar bağımlılarına" ücretsiz danışmanlık desteği
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Yeşilay'dan "teknoloji ve kumar bağımlılarına" ücretsiz danışmanlık desteği

17.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:05
Yeşilay'dan

Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nce (YEDAM) "teknoloji ve kumar bağımlılarına" ücretsiz danışmanlık desteği sağlandığını bildirdi.

Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nce (YEDAM) "teknoloji ve kumar bağımlılarına" ücretsiz danışmanlık desteği sağlandığını bildirdi.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay olarak bir asırdır bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

YEDAM bünyesinde de bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunulduğunu aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu hizmetlerimizden tütün, alkol, madde bağımlılığı bulunan kişiler yararlanabiliyordu ancak artık danışmanlık alanlarımız arasına teknoloji ve kumar bağımlılığını da eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları ve tekrar başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapacağız.

Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek vereceğiz. Nasıl davranmaları gerektiği konusunda ailelerini de bilgilendireceğiz. Bu konuda sorun yaşayanları merkezimize başvurmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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