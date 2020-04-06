Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film Yeşilay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla uyarıcı bir film hazırladı.

Yeşilay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla uyarıcı bir film hazırladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay'ın yeni tip koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakma çağrısı yapan filminde sigara kullananların koronavirüse karşı 14 kat daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

"Koronavirüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı" mesajı veren film, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla yürütülecek kampanya, televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayınlanacak.

Sigarayı bırakma kararı verenler için de bir film hazırlayan Yeşilay, 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını da paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de bağımlılıklarla mücadele edilmesi alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Öztürk, Yeşilay olarak 100. yaşlarını "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi salgın döneminde de iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmanın, bireyleri iyi yaşamaya davet etmenin en önemli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle herkesin sağlığına dikkat ettiği bu dönemde sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istedik. Çünkü koronavirüsün akciğerleri hedef aldığını, enfekte hastaların tablolarından biliyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat yaratıyor; bağışıklığı zayıflatıyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflığı da özellikle bu salgın döneminde tedavi sürecini geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' diyoruz."

Yeşilay, tütün ve tütün ürünü kullananlara yardımcı olmak amacıyla, 10 adımda iyi, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama geçiş rehberi niteliğinde bir video da hazırladı. Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi beslenme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilerde bulunuluyor.

Bağımlılıklardan kurtulmak isteyenler için Yeşilay'ın her zaman desteğe hazır olduğunu belirten Öztürk, "Bu filmi Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ile birlikte hazırladık ve yol gösterici olacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımız bunun dışında bir destek almak isterlerse 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirler. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde bağımlılıkla ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA