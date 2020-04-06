Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film - Haber
Koronavirüs, Yeşilay, Sağlık

Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film

Yeşilay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla uyarıcı bir film hazırladı.

06.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:22
Yeşilay'dan,

Yeşilay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla uyarıcı bir film hazırladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay'ın yeni tip koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakma çağrısı yapan filminde sigara kullananların koronavirüse karşı 14 kat daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

"Koronavirüs sigarayı sever, şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı" mesajı veren film, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla yürütülecek kampanya, televizyon, radyo ve dijital kanallarda yayınlanacak.

Sigarayı bırakma kararı verenler için de bir film hazırlayan Yeşilay, 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını da paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması hem de bağımlılıklarla mücadele edilmesi alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Öztürk, Yeşilay olarak 100. yaşlarını "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi salgın döneminde de iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmanın, bireyleri iyi yaşamaya davet etmenin en önemli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle herkesin sağlığına dikkat ettiği bu dönemde sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istedik. Çünkü koronavirüsün akciğerleri hedef aldığını, enfekte hastaların tablolarından biliyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı da akciğerde tahribat yaratıyor; bağışıklığı zayıflatıyor. Ayrıca duman akciğerde öksürük refleksini bloke ederek, ciddi enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterilerin solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflığı da özellikle bu salgın döneminde tedavi sürecini geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' diyoruz."

Yeşilay, tütün ve tütün ürünü kullananlara yardımcı olmak amacıyla, 10 adımda iyi, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşama geçiş rehberi niteliğinde bir video da hazırladı. Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi beslenme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilerde bulunuluyor.

Bağımlılıklardan kurtulmak isteyenler için Yeşilay'ın her zaman desteğe hazır olduğunu belirten Öztürk, "Bu filmi Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ile birlikte hazırladık ve yol gösterici olacağına inanıyoruz. Ancak vatandaşlarımız bunun dışında bir destek almak isterlerse 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirler. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde bağımlılıkla ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı Haber
Bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek Bakanlık tarafından yasaklandı
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haber
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Yeşilay'dan, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganlı film - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:43:28. #1.14#
title