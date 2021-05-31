Yeşilay'dan sigara bırakma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilay'dan sigara bırakma çağrısı

Yeşilay'dan sigara bırakma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.

Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, Yeşilay'ın bir asırdan uzun süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, tütün bağımlılığıyla mücadeleyi her zaman çok önemsediklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Göksu, "Tütün, kullanıcılarının yarısını öldürürken, tütün kullanımından ortaya çıkan duman, kullanmayanlar için de ölümcül sonuçlar doğuruyor. Pasif içicilik; kalp hastalığına, kansere ve diğer kronik hastalıkların yanı sıra her yıl 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin kullanımı tüm dünyada toplumların sağlığı tehdit eden çok önemli bir sorun ve biz Yeşilay olarak bu sorunla mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık riskine karşı farkındalık kazanması için çalışıyor; bağımlılık geliştirmiş her yaştan vatandaşımızın da sigarayı bırakmasına destek oluyoruz. Bu anlamda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde de tüm hemşehrilerimize sağlıklı yaşama adım atma ve sigarayı bırakarak yeni bir başlangıç yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Yeşilay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ücretsiz destek sağladığını belirten Göksu, "YEDAM'da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise İlker Kaleli Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşilay'dan sigara bırakma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:17:54. #1.14#

title