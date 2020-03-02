Yeşilay'dan Düzce'ye Kamp Merkezi

02.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:17

DÜZCE (İHA) – Yeşilay, Düzce'de kamp merkezi kurulum çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası'nda tesisler, bitmesinin ardından gençlere kamp merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak.



2015 yılından beri alt yapı çalışmalarının yürütüldüğü, 2018 yılında proje uygulanması ve yer tahsisi için Düzce Valiliği ile protokol imzalayan Yeşilay çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'ye önemli bir ivme kazandıracak projede kır evi, kır oteli, karavan ve çadır kamp alanları da oluşturulacak. Projenin ilk etabı gölün alt zeminin balçıktan kurtarılarak düzenlenmesi idi. Gölde düzenleme yapılmasının ardından çevre düzenlemeleri de bölgede başlatıldı. Yaylagöl Yaylası'nda 2021 yılında tamamlanması planlanan Yeşilay Kamp Merkezi'nde ayrıca amfi tiyatro, spor alanları, yürüyüş parkurları, paintball macera parkı gibi alanlarda oluşturulacak. Yeşili bol olan proje içerisinde günübirlik misafirlerin ağırlanacağı konaklama alanları da oluşturulacak. Düzce Yeşilay Başkanı Ali Dilber, Yeşilay'ın Türkiye'de tek kamp merkezi çalışmasının Düzce'de yapıldığını dile getirdi. Yeşilay Başkanı Ali Dilber şöyle konuştu; " Yeşilay'ın bölgemizde Kaynaşlı Yaylagöl'de yapacağı tesisin göl çalışmaları kısmının büyük bir kısmı bitti. Burada Türkiye'ye hitap edecek, Topuk Yaylası'na benzer bir kamp merkezi kuruyoruz. Burada Yeşilay'ın gönüllüleri ve Yeşilay'a gönül vermiş öğrenciler kamplarını bizim bölgemizde yapacaklar. Yeşilay'ın Türkiye genelinde başka bir tesisi yok. Düzce bu konu da ilk olacak. Yaylagöl burada gençlik kampı olarak Yeşilay'ın ilk kamp yeri olacak. Bağımlılıkla mücadele daha etkin bir şekilde sürdürülecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA