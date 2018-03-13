Yeşilay'dan Ağaçlandırma Etkinliği

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, üniversitede düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ağırakça, çevreye çok yararlı olan fidanları iyi koruyacaklarını belirtti.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu da kendileri için her etkinliğin özel olduğunu ifade ederek, "Bu fidanlar büyüdüğü zaman bir nebze daha gençlerimize bağımlılıklardan uzak bir kampüs görüntüsü vermiş olacağız." dedi.

Etkinliğe katılan Rallici Burcu Çetinkaya ise öğrencilerin düzenledikleri etkinlikle kampüslerine sahip çıkan genç Yeşilaycılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.