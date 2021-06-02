Yeşilay da buz dedi
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Yeşilay da buz dedi

Yeşilay da buz dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kamu yararına çalışan güçlü kurumların başında gelen Yeşilay, kış ve buz sporları için harekete geçti.

Kamu yararına çalışan güçlü kurumların başında gelen Yeşilay, kış ve buz sporları için harekete geçti.

Bölge Koordinatörlüğünü Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz'un yaptığı Yeşilay, spor çalışmaları için düğmeye bastı. Yeşilay, bünyesinde Gençlik ve Spor Kulübü adında bir dernek kurdu, 9 branş açtı. Aralarında buz pateninin de olduğu 9 branş ile Erzurum'da ki sportif faaliyetlerde yeralma kararlılığı sergileyen Yeşilay, özellikle ve öncelikle kış ve buz sporlarında olimpik sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Yönetici Alparslan Topcu, bilhassa bölgenin özelliklerine uygun olan kış ve buz sporlarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, Yeşilay'ın 'sağlık için spor' hedefinin de gerçekleştirileceğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. " Geç kalmış olsak da buz pateni de illa ki olmamız gereken bir branş" diyen Topçu, bugünden itibaren antrenör ve sporcu arayışlarına geçeceklerini bildirdi.

Buz pateni branşının açılması için yapılan başvuruyu değerlendiren Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli de, hergeçen gün kulüp ve sporcu sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yeşilay gibi bir kurumun spora el atması ayrıca büyük mutluluk"dedi. - ERZURUM

Yeşilay da buz dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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