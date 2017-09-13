Yeşilay Cemiyetinin Yer Talebini Meclis Görüşecek
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Düzce Şubesi, Düzce Belediyesi’nin Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan iş merkezinden ofis talebinde bulundu.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Düzce Şubesi, Düzce Belediyesi'nin Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan iş merkezinden ofis talebinde bulundu.
Düzce Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci birleşiminin gündemi belli oldu. Meclisin birinci oturumunda gündemde yer alan 9 konu Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmişti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Düzce şubesinin, Düzce Belediyesi'nin Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan iş merkezinden ofis talebi de Meclisin gündeminde bulunuyor. Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu 14 Eylül Perşembe günü saat 19.00'deaDüzce Belediyesi Meclis salonunda yapılacak. - DÜZCE