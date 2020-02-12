Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan'dan Rektör Coşkun'a ziyaret
Haberler » Güncel » Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan'dan Rektör Coşkun'a ziyaret - Haber

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan'dan Rektör Coşkun'a ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a ziyarette bulundu.

12.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:36
Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan'dan Rektör Coşkun'a ziyaret

Türkiye Şube Başkanı Arif Akcan, Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a ziyarette bulundu.


Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Yeşilay Cemiyetinin bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele faaliyetleri ile gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle ilgili çalışmalar konuşuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şubesinin gerçekleştireceği faaliyetlerde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Yeşilay Bayburt Şubesinin yapacağı etkinliklerde, Bayburt Üniversitesinin işbirliği ve desteğini beklediklerini ifade eden Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Akcan ise, gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler