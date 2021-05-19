Yeşilay, Birleşmiş Milletler sempozyumunda gençleri bağımlılıktan korumanın önemini anlattı

Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde stresten kaçınma bahanesiyle Türkiye ve dünya genelinde alkol ile uyuşturucu kullanımının arttığını bildirdi.

Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde stresten kaçınma bahanesiyle Türkiye ve dünya genelinde alkol ile uyuşturucu kullanımının arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) bünyesinde 30. kez düzenlenen "Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu Sempozyumu'nda, "Gençlerin Uyuşturucu Madde Bağlantılı Suçlara Karışmasının Sağlıklı Yaşam Programları ile Önlenmesi" başlıklı oturum yapıldı.

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dinç, oturumda yaptığı konuşmada, 2009 yılında 210 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını, 2018'de ise bunun 269 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

Dinç, uyuşturucu madde kullanımının son yıllarda büyük artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2009 yılında dünya nüfusunun yüzde 4,8'i uyuşturucu kullanırken, 2018 yılında bu oran 5,3'e yükseldi. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanmaya genel olarak kenevir ile başlanıldığını ve başlama yaşının ise 15-16 aralığına kadar gerilediğini görüyoruz." dedi.

Yasa dışı uyuşturucu kullanımının çocuklar ve gençler arasında arttığını dile getiren Dinç, maddeye kolay ulaşma ve ekonomik kazanç sağlama gibi sebeplerin yanı sıra internetin yanlış kullanılmasının da bunda etkili olduğunu kaydetti.

Dinç, "Kovid-19 döneminde özellikle stresten kaçınma bahanesiyle Türkiye de dahil dünya genelinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımının arttığını görüyoruz. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal seviyede birçok olumsuz sonuca yol açtı." diye konuştu.

"Madde bağımlılığını erken önlemek hem sosyal hem de ekonomik açıdan en iyi ve etkili çözüm"

Gelecek nesillerin mutlu ve sağlıklı bir yaşamı hak ettiğini ifade eden Dinç, şöyle devam etti:

"Yeşilay olarak biz uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılmamasına yönelik önleme çalışmalarının yanı sıra tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de sunuyoruz. Madde bağımlılığını erken önlemenin hem sosyal hem de ekonomik açıdan en iyi ve etkili çözüm olduğunu düşünüyoruz. Madde kullanımına başlamadan yapılan önleme çalışmaları, bağımlılık riskini en aza indiren, en ekonomik yöntem olarak yerini korumakta. Yeşilay, yaşam boyu eğitim programları, gençlere yönelik spor kulüpleri, okullarla bağlantılı olarak bağımlılığı engelleme programları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile tüm ülkeye yayılmış bir şekilde ücretsiz hizmetler veriyoruz."

Oturuma, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, farklı ülkelerin bazı temsilcileri ve davetliler katıldı.

Merkezi Viyana'da olan sempozyum, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılıyor. Farklı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen oturumlar, 21 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara