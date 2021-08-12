YEŞİLAY BİLECİK ŞUBESİ'NDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 12 2021, 14: 53

Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Belediye Başkanımız Bakkalcıoğlu, Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu 'nu makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Muzaffer Tekelioğlu, Yeşilay'ın yapmayı düşündükleri projeler hakkında Başkanımız Bakkalcıoğlu'na bilgiler verdi. Görüşmenin sonunda Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Tekelioğlu'na ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti.

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Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Belediye Başkanımız Bakkalcıoğlu, Bilecik Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları ve Bilecik Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu 'nu makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Muzaffer Tekelioğlu, Yeşilay'ın yapmayı düşündükleri projeler hakkında Başkanımız Bakkalcıoğlu'na bilgiler verdi. Görüşmenin sonunda Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Tekelioğlu'na ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: Habermetre